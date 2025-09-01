İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta: Konserler ve Sergiler

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün Pluxee Sinema Günleri kapsamında "Memoir Of A Snail" filmi gösterilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 1-4 Eylül'de "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" ve 5-7 Eylül'de "Gülizar" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'ta bugün Yıldız Kenter belgeseli "Caniko", 3 Eylül'de Işık Kasapoğlu belgeseli "Anlatmadan Yapamam" ve 5 Eylül'de Ferhan Şensoy belgeseli "Ferhangi Bir Yaşam" izleyiciye sunulacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Kadebostany, yarın Bagjan Oktyabr, 3 Eylül'de Evgeny Grinko ve 5 Eylül'de Enrico Macias konser verecek.

"Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz 'Sivas Kongresi'nin 106. Yılına İthafen'" konseri 4 Eylül'de AKM'de dinleyiciye sunulacak.

"5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" 5-18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 5 Eylül'de "Saxback Ensemble" ve 7 Eylül'de "Trompicavalas Amor" Kadıköy Süreyya Operası'nda konser verecek.

BtcTurk Vadi Açıkhava'da 5 Eylül'de Kenan Doğulu, 6 Eylül'de ise Gökhan Özen dinleyiciyle buluşacak.

Emir Can İğrek 6 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Sergiler

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in ikinci sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi, 6 Eylül'de Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Cemal Toy'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan "Kalp Hizası" sergisi, AKM Galeri'de 7 Eylül'de sona erecek.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Geleneksel Türk sanatlarının temsilcilerinden Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in 38 yıllık sanat serüvenini yansıtan "Gölgesiz İzler" sergisi, 8 Eylül'e kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'de sona erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde hazırlanan "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi, Taksim Sanat'ta 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ile öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, 5 Eylül'e kadar Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

"Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi Meşher'de sanatseverleri ağırlıyor

İstanbul Modern, Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının 2010'lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.