İstanbul'da Sahte Tur Satışlarıyla Dolandırıcılık: 5 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da internet üzerinden sahte tatil satışları yapan 5 şüpheli tutuklandı. 'Tatil Yıldızı' adıyla faaliyet gösteren iki şirket, 99 kişiyi dolandırarak yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, internet üzerinden "Tatil Yıldızı" adıyla faaliyet gösteren iki şirket aracılığıyla 99 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

Şirketin sattığı tatil paketlerini teslim etmediği, bu yolla mağdurlardan yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında şirket sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan 5 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
