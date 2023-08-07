İstanbul'da sahte temizlik ürünleri operasyonu: 2 milyon 880 bin lira değerinde ürün ele geçirildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde ünlü markaların taklit edildiği, piyasa değeri 2 milyon 880 bin lira olan sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Tuzla ilçesinde ünlü markaların taklit edildiği, piyasa değeri 2 milyon 880 bin lira olan sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tuzla ilçesinde, halk sağlığını tehlikeye düşürür nitelikte imal edilmiş ürünler olduğu ve piyasaya sürülmek üzere paketlendiği bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, belirlenen adrese 5 Ağustos'ta bir operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda, üzerlerinde ünlü markaların logo ve etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 880 bin lira olan sahte ürün ele geçirildi. 80 bin etiket, bin şişe kapağı, 500 doluma hazır boş şişe, 10 bin 920 dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 adet temizlik ürünü ve bileşenine el konuldu. Sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine sergilendi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.