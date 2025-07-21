İstanbul'da Sahte Polisle Dolandırıcılık: 2 Zanlı Tutuklandı

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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan 2 yabancı uyruklu şahıs, 3 turistin toplam 11 bin 700 dolar ile 23 bin 900 avrosunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları 3 turistin toplam 11 bin 700 dolar ile 23 bin 900 avrosunu çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de araçlarıyla seyir halindeki 3 turistin trafik ışıklarında ve yol kenarında durdukları sırada yanlarına gelen 2 kişinin, kendilerini polis olarak tanıtıp paralarını aldıkları yönündeki şikayetler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin 3 mağdurdan toplam 11 bin 700 dolar ile 23 bin 900 avroyu alıp kaçtıklarını belirledi.

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden adres ve kimlikleri tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler H.F. (36) ile A.E. (27) işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan duran araçların yanına gelen şüphelilerin bir süre konuştuktan sonra paraları alıp olay yerinden ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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