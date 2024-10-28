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İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu: 3 Gözaltı

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İstanbul Esenler'de, plakasında 'koruma' yazan çakarlı araçta sahte kimliklerle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kendini polis olarak tanıtan şüpheli ve yanındakiler adliyeye sevk edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'da, plakasında "koruma" yazan bir çakarlı araçtan indirilen ve üstlerinde sahte kimlikler bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kendini polis olarak tanıtan bir şüphelinin üstünden sahte polis kimliği çıktı. Şüphelilerle birlikte 3 telsiz, biber gazı, sahte kurum kimlikleri ve bir adet oyuncak tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Pazar günü Esenler Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Asayiş denetimi yapan polis şüphelendiği çakar tertibatlı bir aracı durdurdu ve D.İ. (18), H.E. (21) ve G.Y'ye (19) kimlik kontrolü yaptı. Şüphelilerden D.İ, kendisini polis memuru olarak tanıttı. Ancak gösterdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıkınca yanındakilerle birlikte gözaltına alındı.

45 bin lira para cezası uygulandı

Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, 1 airsoft (oyuncak) tabanca ve 1 çakar tertibatı ele geçirildi. Araç sürücüsü G.Y'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak", "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 45 bin lira ceza kesildi.

Adliyeye sevk edildiler

"Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Sahte Polis Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: ANKA / Güncel
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