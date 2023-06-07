İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmada, Suriye uyruklu kişilerce kurulan matbaada yerli ve yabancı kişilere göçmen ticaretinde kullanılmak üzere sahte pasaport, kimlik ve belge hazırlandığını tespit etti. Esenler'deki adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve belge düzenledikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmada, Suriye uyruklu kişilerce kurulan matbaada yerli ve yabancı kişilere göçmen ticaretinde kullanılmak üzere sahte pasaport, kimlik ve belge hazırlandığı tespit edildi.

Esenler'deki söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada, farklı ülkelere ait 100 sahte kimlik kartı, 500 boş kimlik kartı, 2 tabanca, 3 kart basım cihazı, 2 lazer kesim makinesi, 2 sıcak pres makinesi, 5 dijital yazıcı, çok sayıda hologram, test için havalimanlarında kullanılan 4 mor ışık ve basıma hazır 20 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.