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İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

İstanbul'da sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda Fatih'te bir adresin sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonun devamında Başakşehir'de konuyla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, tarayıcı, farklı ülkelere ait 102 pasaport, 11 kimlik kartı, 200 vize, 180 pasaport yaprağı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Göçmen Güncel Haberler

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