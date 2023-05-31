İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini tespit etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, yabancı uyruklu 2 şüphelinin bir apartman dairesini atölyeye çevirdiklerini belirledi. Sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanılan daireye 27 Mayıs Cumartesi günü operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu İ.K.ve B.A.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı olduğu düşünülen A.Z. adlı bir başka kişi ise aynı gün Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sahte pasaport düzenledikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini tespit etti. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, yabancı uyruklu 2 şüphelinin bir apartman dairesini atölyeye çevirdiklerini belirledi. Sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanılan daireye 27 Mayıs Cumartesi günü operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu İ.K.ve B.A.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı olduğu düşünülen A.Z. adlı bir başka kişi ise aynı gün Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

'Atölye' olarak kullanılan apartman dairesinde yapılan aramalarda; çok sayıda sahte pasaport, pasaport ile vize basımında kullanılan kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, tarayıcı, 2 yazıcı, lazer kaplama ve markalama cihazı, led ışık cihazı ile farklı ülkelere ait 102 sahte pasaport, 11 kimlik kartı, 200 vize, 180 pasaport yaprağı ve çeşitli dijitaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden A.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.K. ve B.A.M. ise 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte pasaport, vize ve belge üretiminde kullanılan cihazlar emniyette sergilendi.