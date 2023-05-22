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İSTANBUL'DA SAHTE PASAPORT OPERASYONU: 3 GÖZALTI

İSTANBUL'DA SAHTE PASAPORT OPERASYONU: 3 GÖZALTI

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İSTANBUL'da sahte para, pasaport ve kimlik üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı.

İSTANBUL'da sahte para, pasaport ve kimlik üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Esenyurt'ta yapılan baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda,  Esenyurt'ta 3 kişi sahte para, pasaport ve kimlik üreterek ücret karşılığında piyasaya sürdüğü tespit edildi. 19 Mayıs Cuma Günü belirlenen adreslere baskın yapıldı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 500 bin Euro, 295 bin Euro, 18.15 gram narkotik madde ile bir adet para sayma makinesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler " Sahtecilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Esenyurt İstanbul Güncel Haberler

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