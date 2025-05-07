Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 20 Bin Şişe Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 20 Bin Şişe Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyonda, sahtecilik suçlarına karşı düzenlenen çalışmalarda 20 bin 435 şişe sahte parfüm ve 109 bin 436 boş kutu ile diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 20 bin 435 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçunun önlenmesi için yapılan çalışmalarda, Bağcılar'da piyasaya sürülmeye hazır birçok markanın adını taşıyan parfümlerin bulunduğu 4 adres tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, piyasa değerinin 110 milyon lira olduğu değerlendirilen 20 bin 435 şişe parfüm ile 109 bin 436 boş kutu, şişe, etiket ve kapaklar bulundu.

Operasyonda ele geçirilen ürünler emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilenirken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.