İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 20 Bin Şişe Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 20 bin 435 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik suçunun önlenmesi için yapılan çalışmalarda, Bağcılar'da piyasaya sürülmeye hazır birçok markanın adını taşıyan parfümlerin bulunduğu 4 adres tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, piyasa değerinin 110 milyon lira olduğu değerlendirilen 20 bin 435 şişe parfüm ile 109 bin 436 boş kutu, şişe, etiket ve kapaklar bulundu.

Operasyonda ele geçirilen ürünler emniyetin Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilenirken, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı.