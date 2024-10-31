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İstanbul'da Sahte Para Üretimine Operasyon: 947 Adet Sahte 2 Avro Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Para Üretimine Operasyon: 947 Adet Sahte 2 Avro Ele Geçirildi
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Edirne polisi, İstanbul'da bir atölyeye yaptığı baskında sahte para üretiminde kullanılan ekipmanlar ve 947 adet sahte 2 avro madeni para ele geçirdi, 6 şüpheli yakalandı.

EDİRNE polisinin İstanbul'da bir atölyeye yaptığı baskında çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim cihazı, pres makinesi ile 947 adet sahte 2 avro madeni para ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kentte piyasaya sahte 2 avro madeni para sürüldüğü belirlendi. Polis, yaptığı çalışmada sahte paraların İstanbul'da bir atölyede üretilip, dağıtımının yapıldığını tespit etti.

İstanbul'daki atölyeye baskın yapan polis, çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim ve pres makinesi ele geçirildi. Atölyede yapılan aramada, 947 adet sahte 2 avro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, kısmi 6 avro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda ve farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi, metal delmeye yarayan matkap makinesi ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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