İstanbul'da Sahte Kozmetik ve Temizlik Malzemeleri Operasyonu

İSTANBUL'da ünlü markalara ait kozmetik ürünü ve temizlik malzemelerinin sahtelerinin üretilerek piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 11 bin 52 güneş kremi, şampuan ve temizlik malzemesi ile 36 bin 200 doluma hazır boş bidon, kapak ve etiket ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ünlü markalara ait kozmetik ürünü ve temizlik malzemelerinin sahtelerinin üretilerek piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 2 Eylül Pazartesi günü Bahçelievler Yenibosna Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 11 bin 52 sahte güneş kremi, şampuan, deterjan ve çamaşır suyu ile 36 bin 200 doluma hazır boş bidon, kapak ve etiket ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte kozmetik ürünü ve temizlik malzemeleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.