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İstanbul'da Sahte Kimlikli Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

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İstanbul'da sahte kimlik kullanarak tapu dairesinde başkasına ait arsanın satışını yapmaya çalışan iki şüpheli, yetkililerin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin, tapu sahibinin adına sahte kimlikle banka hesabı açtıkları belirlendi.

İSTANBUL'da sahte kimlikli dublör kullanarak tapu dairesinde başkasına ait arsanın satışını yapmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Atılan imzadan şüphelenerek polisi arayan tapu dairesi yetkilileri sayesinde son anda önlenen dolandırıcılıkta, şüphelilerin tapu sahibinin adına sahte kimlikle açtıkları banka hesabına arsanın parasının gönderilmesini sağladıkları öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İddiaya göre, İzmir'de oturan ve Başakşehir, Güvercintepe bölgesinde tapulu arsası bulunan iş insanı A.D., 10 Eylül Salı günü tapu dairesine başvurarak arsasını satmak istediğini söyledi. Alıcıyla birlikte tapu dairesine gelen sözde A.D. işlemlerin ardından satış için imza attı. Ancak tapu dairesi yetkilileri A.D.'nin imzasının eski imzasına benzemediğini fark edince polise haber verdi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D. olduğunu söyleyerek satış için imza atan kişinin gerçek kimliğinin Muharrem Ç.(50) olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine Muharrem Ç. ve yanında bulunan suç ortağı Ali G.(41) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, tapu sahibi A.D. adına sahte kimlikle bir banka hesabı açtıkları ve arsanın bedeli olan 1.500 000 TL'nin bu hesaba gönderilmesini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve tapu bilgilerine ulaştıkları A.D. adına sahte kimlik çıkardıkları, arsası için ilan vererek onun haberi olmadan satışını yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerden Muharrem Ç.'nin daha önceden 6, Ali G.'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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