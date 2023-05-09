İstanbul'da sahte kimlik ve çek düzenlediği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte kimlik, ehliyet, pasaport, diploma ve banka çeki düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli kontrollerde sahte kimlik belgesi ve sahte banka çeklerinin ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ümraniye'deki bir adreste sahte kimlik, ehliyet, pasaport, diploma ve banka çeki üretildiğini tespit eden jandarma, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından emlakçı görünümündeki sahte evrak matbaasına operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Sahte evrak basımı yapılan iş yerindeki aramalarda, çeşitli bankalara ait, şirketler ve şahıslar adına düzenlenmiş 1500 sahte çek, çeşitli bankalara ait 12 bin içi boş sahte çek yaprağı, 740 eski tip sahte nüfus cüzdanı, yeni tip kimlik basımında kullanılan 600 çipli boş kart, yeni tip sürücü belgesi basımında kullanılan 800 çipsiz boş kart, 8 sahte Türkiye Cumhuriyeti Pasaport Defteri, 34 sahte yeni tip kimlik kartı, 10 sahte sürücü belgesi, matbaa makinesi, soğuk mühür makinesi, kart kesme makinesi, kart basma makinesi, 2 dizüstü bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile sahte çek, sahte kimlik ve sahte pasaport basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan bu kişilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, ürettikleri sahte kimlik ve diploma karşılığında 1000 lira, sahte çeklerden ise çeke yazılan meblağ üzerinden para aldıkları öne sürüldü.