İstanbul'da sahte kanser ve botoks ilacı üretimi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ve botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanırken; piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kanser ve botoks ilacı üretimi yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanırken; piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerin, 'Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma' suçundan 07 Temmuz 2023 tarihinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi.