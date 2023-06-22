İstanbul'da Sahte Kanser İlacı Operasyonu: 2 Milyon Lira Değerinde İlaç Ele Geçirildi

İstanbul'da kanser ilacı kutularına koydukları sahte ilaçları sosyal medya üzerinden hastalara satan iki kişi Altı aylık fiziki ve teknik takip sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 2 milyon lira değerindeki sahte ilaca el konuldu.

İstanbul'da kanser ilacı kutularına koydukları sahte ilaçları sosyal medya üzerinden hastalara satan iki kişi Altı aylık fiziki ve teknik takip sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 2 milyon lira değerindeki sahte ilaca el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kanser hastalarının kullandığı bazı ilaçlar ile soğuk zincir ilaçların sosyal medya üzerinden satıldığını tespit etti. Ekipler, satışı yapan şüphelileri 6 ay fiziki ve teknik tabi aldı. Takibin ardından ekipler 4 adrese baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİN 942 KUTU İLAÇ

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon lira olan 1942 kutu ilaç, 100 adet kanser ilacına ait barkod ele geçirildi. İlaçların sağlıksız ortamda muhafaza edildiğini belirten emniyet birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının ön incelemesinde ilaçların sahte olduğu sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

BENZER SUÇLARDAN KAYITLARI VAR

İnsan sağlığını tehdit eden ürün bulunduran iki şüpheli hakkında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu" kapsamında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan kayıtlarının olduğu bilgisi verildi.