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İstanbul'da Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Gözaltı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte içki ve kaçak tütün satışıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında bandrolsüz sigara ve sahte içki bulunuyor.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki ve kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Şişli Mecidiyeköy ve Duatepe'deki 3 iş yerinde bandrolsüz ve kaçak tütün satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Operasyonda iş yerlerinde bulunan S.A. (62), E.B. (41) ve T.A. (44) gözaltına alındı.

Aramalarda 13 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı), ?2 bin 883 sarılmış tütün, ?31 kilo 350 gram kurutulmuş tütün, ?40 kilogram nargile tütünü, 753 paket bandrolsüz sigara ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Ekipler, 14 Aralık'ta ise Maltepe'de sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen bir ikamette E.P'yi (43) gözaltına aldı.

Burada yapılan aramalarda 48 şişe sahte içki, ?274 şişe etil alkol ve çeşitli markalara ait barkod ile ambalaj ele geçirildi.

Şüphelilerden E.P'nin 4, S.A'nın ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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