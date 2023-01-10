İstanbul'da sahte içki üretimine ilişkin 23 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul'da sahte içki üreterek piyasaya sürülmesine ilişkin 23 kişi hakkında, 46'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü "müşteki", 23 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, İstanbul'da ve çevre illerde piyasaya sürülen sahte ve kaçak içkilerin bazı şahıslarca Sarıyer ve Arnavutköy'de, yerleşimin ve insan hareketinin az olduğu yerlerde üretildiği belirtilen iddianamede, şişelere doldurulan içkilerin farklı firmalara ait sahte etiket ve TAPDK bandrolü yapıştırılarak piyasaya sürmeye hazır hale getirildiği kaydedildi.

Üretilen sahte alkollü içeceklerin birçok ilde piyasaya sürüldüğü, ürünlerin Eminönü Mercan Yokuşu bölgesindeki çok katlı iş merkezlerinde depolanarak satışa hazır halde bekletildiği anlatılan iddianamede, bunlarla birlikte yurt dışından illegal yollarla Türkiye'ye sokulan kaçak içkilerin de piyasaya sürüldüğü aktarıldı.

İddianamede, sahte içki şişelerinin kapağının, markaya ait etiketin ve TAPDK bandrollerinin gözle görüldüğünde orijinalinden ayırt edilemediği belirtildi.

Şüphelilerin, etil alkolün satışı ile bundan elde edilen içkilerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle kimya ve temizlikte kullanılan acılı etil alkolü kazanlarda 100 derecede kaynatıp damıtma sistemiyle ayırdıkları ifade edilen iddianamede, bu şekilde elde eldilen etil alkolden sahte içki üretildiği vurgulandı. İddianamede, Türkiye'deki otel, eğlence mekanları, tekel bayi ve restoranlara satılan sahte içkilerden haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.

21 yıldan 46'şar yıla kadar hapis cezası istendi

Suç örgütünün yapısı ve özelliklerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin WhatsApp üzerinden görüşme yaptığı, ayrıca wifi üzerinden başka bir telefon ya da sabit internet kullanarak iletişim kurdukları belirtildi.

İddianamede, suç örgütü elebaşı C.S'nin, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeleri, olası bir baskında hepsinin ele geçirilmemesi için bir araya getirtmeyip imalat için kiralanan yerlere parça parça taşıttığı kaydedildi.

Suç örgütün faaliyetlerinin 7 eylem başlığı altında anlatıldığı iddianamede, 23 şüphelinin örgüt içindeki konumları ele alındı.

Şüphelilerin aynı emel ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği, üretim sırasında iş bölümü yaptığı anlatılan iddianamede, etil alkol temini, üretim depolarının ayarlanması, sahte içkinin üretilmesi, alkolün dağıtımı ve sevkiyatının örgüt elebaşı ile örgüt yöneticilerinin yaptığı iş bölümü çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

İddianamede, örgüt mensuplarının banka hesap hareketleri ve tape kayıtları doğrultusunda, Türkiye'de süreklilik içerisinde kaçak ve sahte içki üreterek sattıkları kaydedildi.

İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 21 yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.