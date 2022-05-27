İstanbul'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler

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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 7 zanlı yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde sahte içki üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un 4 ilçesinde sahte içki üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Bağcılar'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, C.S, Y.Ç, A.K, C.K, M.K, Z.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 15 bin litre etil alkol, 150 litre rakı esansı, 100 litre viski esansı, 100 litre votka esansı, 120 bin içki şişesi kuşağı, 250 bin içki şişesi etiketi, 355 bin kapak, 1 damıtma kazanı, 2 plastik tank, 6 alkolmetre, 307 bin sahte bandrol ve dağıtımda kullanıldığı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Esenyurt, Jandarma, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Haberler

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