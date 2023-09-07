İstanbul'da Sahte İçki Operasyonunda 34 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda sahte içki üretimi ve ticareti yapan 34 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri, sahte içki kaçakçılığını önlemek için çalışmalar yaptı ve nakliye araçlarıyla piyasaya sürülen sahte içkileri tespit etti. Operasyonlarda binlerce içki şişesi, alkollü sıvı ve diğer malzemeler ele geçirildi.

İSTANBUL'da sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Şüphelilerin, sahte içki doldurdukları şişelere bandrol ve etiket yapıştırdıklarını belirleyen ekipler, orijinal içki şişeleriyle birebir uyum sağlayan ürünlerin nakliye araçlarıyla piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 8 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında belirledikleri adreslere 16 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 502 dolu içki şişesi, 3 bin 850 boş içki şişesi, 18 ton 930 litre alkollü sıvı, 12 bin 702 içki şişesi kapağı, 5 bin 982 etiket, 10 bin 558 içki şişesi kapüşonu, 483 bandrol, 2 bin 900 alkol araması kiti, 3 dalgıç pompa, 1 kapaklama makinesi ile alkolmetre ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında kaçakçılık suçuyla ilgili işlem yapıldı.Şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.