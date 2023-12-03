İstanbul'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kendi ürettiği sahte içkileri satmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlının ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesinde tekel bayilere ve eğlence mekanlarına satmaya hazırlandığını tespit etti.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, şüphelinin sahte içkileri Maltepe'deki bir depoda imal ettiği belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı.

Aramalarda dünyaca ünlü bazı markaların sahte bandrolleriyle hazırlanan 3 bin 600 litre sahte içki, 3 bin sahte bandrol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu tespit edilen sahte içkilere el konuldu.

Şüpheli H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.