İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Bin 326 Dolu İçki Şişesi Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonda; 2 bin 326 dolu içki şişesi ve 1 ton 75 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonda; 2 bin 326 dolu içki şişesi ve 1 ton 75 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 Mayıs'ta Esenler ilçesinde bir depo ile nakliye maksatlı kullanılan bir araca ve 31 Mayıs'ta Küçükçekmece'de yol kontrolü noktasında durdurulan kamyonete operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulan 2 bin 326 dolu içki şişesi, 1 ton 75 litre alkollü sıvı, 3 bin 100 adet sahte bandrol, 2 litre alkol renklendirici boya, 1 litre alkol aroması ve alkol sevkiyatında kullanılan 2 kamyonet ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen sahte içki ve içki yapımında kullanılan materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesinde bulunan yerleşkesinde sergilendi.