İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 19 Ton Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 19 Ton Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyonda, sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilinen adreslere baskın yapıldı. 19 ton sahte içki ve imalathane malzemeleri ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 ton sahte içki ele geçirilirken 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen imalathane malzemeleri ve sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen 4 ayrı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

19 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde, 18 ton 936 litre sahte alkol, bin 250 adet dolu alkollü içki şişesi, 6 bin 800 adet etiket, 3 bin adet kapüşon, 920 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkça Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen imalathane malzemeleri ve sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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