İstanbul'da Sahte Evrakla Yabancılara 'Oturma İzni' Düzenleyen Şirkete Operasyon

İstanbul Şişli'de Türkiye'de oturum izinleri iptal edilen yabancılara sahte evraklarla "izin belgesi" düzenleyip dolandırıcılık yapan bir danışmanlık şirketine düzenlenen operasyonda Azerbaycan uyruklu şirket sahibi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Şişli Mecidiyeköy'de faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketinin, Türkiye'de oturma izni olmayan, sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla belge düzenlediği bilgisine ulaştı.

Bu arada, söz konusu şirketin çeşitli sosyal medya platformları üzerinden "ikamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri" başlıklılarıyla paylaşımlarda bulunduğu da belirlendi.

Bu veriler ışığında, söz konusu firmaya önceki gün operasyon düzenleyen polis ekipleri, Azerbaycan uyruklu A.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şirkette yapılan aramalarda 2 Türkmenistan ve Azerbaycan pasaportu, 3 doğum belgesi ve şahadetname, 7 şeffaf poşet içerisinde noter, kimlik, pasaport, muhtelif evrak fotokopileri, 6 kullanma tasarrufu sadece sahiplerinde bulunması gereken e-imza, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonu ile dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerin ardından Azerbaycan kökenli A.H., dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Cezaevine konulan A.H.'nin üzerine kayıtlı danışmanlık şirketine 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

ANKA / Güncel