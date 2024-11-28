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İstanbul'da Sahte Euro Operasyonu: 3.6 Milyon Euro Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Euro Operasyonu: 3.6 Milyon Euro Ele Geçirildi
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Polis, Fatih ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği operasyonda 3 milyon 600 bin sahte euro ile birlikte çeşitli sahte çek yaprakları ve baskı kalıpları ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Polisin Fatih ve Zeytinburnu'da düzenlediği operasyonlarda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır 3 milyon 600 bin sahte euro, bazı bankalar adına basılmış sahte çek yaprakları, baskı kalıpları ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, piyasada sahte dövizin dolaştığı haberleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde iki adrese operasyon düzenleyen ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı, basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin euro değerinde sahte banknot ele geçirildi. Emniyet açıklamasına göre, operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:

"3 bin adet üzerinde 100 ibaresi bulunan filigransız sahte banknot,

Bin 500 adet üzerinde 100 ibaresi ve euro banknotunun filigranı bulunan sahte banknot,

1 adet üzerinde euro filigranı bulunan şeffaf naylon kalıp,

1 adet üzerinde 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp,

1 adet üzerinde euro filigranı bulunan mavi renkli naylon mat kalıp,

1 adet Cata ibareli mor ışık,

1 adet Eraysan ibareli basım makinası,

1 adet kare çıtaya gerilmiş üzerinde 100 ibareleri bulunan basım kalıbı,

817 adet Garanti BBVA, Vakıfbank, Denizbank ibareleri bulunan basılmış halde sahte

çek yaprakları.

Toplamda basılmaya ve piyasaya sürülmeye hazır halde 3 milyon 600 bin euro değerinde sahte

banknot."

Kaynak: ANKA / Güncel
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