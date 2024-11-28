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İstanbul'da Sahte Dolar Ağır Sorun Oluyor

İstanbul'da Sahte Dolar Ağır Sorun Oluyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, piyasaya sürülen 50'lik ve 100'lük sahte dolarlarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Piyasalarda döviz alımı durdurulurken, sahte dolarların gerçeklerinden ayırt edilmesi zorluğu gündeme geldi.

(İSTANBUL) - Piyasaya yüklü miktarda 50'lik ve 100'lük sahte doların sürüldüğü haberlerine üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dönemde piyasaya yüklü miktarda 50'lik ve 100'lük sahte doların piyasaya sürüldüğü haberleri üzerine dün Kapalıçarşı başta olmak üzere çok sayıda yerde döviz büroları dolar alımını durdurdu. Sahte dolarların gerçeğinden ayrılmasının oldukça güç olduğu belirtilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklama şöyle:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konuların araştırılması amacıyla Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Büromuzca re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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