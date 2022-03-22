İstanbul'da sahte belge ürettikleri belirlenen 9 kişi yakalandı - Haberler

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İstanbul'da sahte belge ürettikleri belirlenen 9 kişi yakalandı

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da sahte belge ürettikleri belirlenen 9 kişi yakalandı

İstanbul'da sahte belge ürettikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahte belge ürettikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sahte polis ve askeri kimlik kartları, çeşitli belgeler ve ilaç kutusu bastığını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Ümraniye, Bağcılar ve Beyoğlu'nda 3 operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte belge ve belge yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Polis, İlaç, Güncel, Haberler

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