İstanbul'da sahte belge ile ikamet izni başvurusu aracılığı yapan iş yerlerine ceza

İstanbul'da danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahsıların ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerine 'vergide usulsüzlükten' ve 'izinsiz çalışmadan' dolayı toplam 450 bin lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu şahsıların ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerine 'vergide usulsüzlükten' ve 'izinsiz çalışmadan' dolayı toplam 450 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde danışmanlık şirketi adı altında çeşitli sahte belgeler ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvurularına aracılık ettiği belirlenen iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında Bahçelievler ilçesinde 3 farklı iş yerine SGK, maliye, İl Göç İdaresi ve zabıta memurları kontrol yaptı. Yapılan denetimlerde 1 yabancı uyruklu kişinin izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Yakalanan kişi sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. İş yerlerine ise Maliye görevlilerince vergilendirmede yapılan usulsüzlükten ve izinsiz işçi çalıştırmaktan dolayı toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.