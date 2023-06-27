İstanbul'da Sahte Belge Düzenleyerek Böbrek Nakli Yapmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı

İstanbul'da özel bir hastanede böbrek nakli olmak için üvey kardeş gibi görünerek sahte belge düzenleyen Kırgızistan uyruklu 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Haziran tarihinde organ nakli ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Ekipler, İstanbul'da özel bir hastanede Kırgızistan uyruklu D.I. ve Z.A.U. üvey kardeş olduklarını belirterek organ nakli için başvuru yaptığını belirledi. Evraklar incelendiğinde D.I.'nın böbrek alıcısı, Z.A.U.'nun ise donör olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin nakil olabilmek için üvey kardeş görünmek için sahte belge düzenlediklerini tespit edildi.

ŞÜPHELİLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Ekipler şüphelileri yakalamak için düzenledikleri operasyonda Z.A.U., D.I. ve E.A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.