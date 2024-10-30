İstanbul'da Sahte Belge Atölyelerine Baskın: 13 Gözaltı

(İSTANBUL)- İstanbul'da Kağıthane ve Başakşehir'de 3 sahte belge atölyesi ile çok sayıda adrese yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Atölyede 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 29 ülkeye ait bin 282 sahte pasaport ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Kağıthane ve Başakşehir'de sahte belge üretimi yapılan 3 atölyeye operasyon düzenlendi. Baskında sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi. Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda ilk aşamada 10 şüphelinın gözaltına alındığı bildirildi.

Özel Harekat timlerinin de yer aldığı operasyonlarda, söz konusu sahte belge atölyelerinde 29 farklı ülke adına hazırlanmış bin 282 sahte pasaport, 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 119 sahte kimlik kartı, 988 pasaport sayfası, 6 çizim yapılan bilgisayar ve 4 yazıcı, 2 bin 800 lamine filmi, 16 tane belge üretim makinası ile 20 bin 730 lira, 2 bin 135 avro, 2 bin 800 dolar, 160 pound, 100 Kanada doları para ve sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Yabancı uyruklu belge ustası çalıştırdıkları belirlendi

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şebekenin yakalanan sahte belge atölyelerinde yabancı uyruklu belge ustalarını çalıştırdıklarını ve bu sahte belge üretimlerinden yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Bu çalışmalarda yabancı uyruklu sahte belge ustası olarak faaliyet gösteren 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan toplam 13 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Poliste ifade veren zanlılar, daha sonra adli makamlara sevk edildi. Adli mercilere sevk olan 13 şüpheliden 4'ü hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanırken, 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen binlerce sahte belge ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.