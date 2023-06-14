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İstanbul'da Sahte Altın Operasyonu: 300 Kilogram Sahte Külçe Altın Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Altın Operasyonu: 300 Kilogram Sahte Külçe Altın Ele Geçirildi

Güncel Haberler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte altın yapımında kullanılan materyallerle birlikte 300 kilogram sahte külçe altın ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlendi. Söz konusu adreslere yapılan operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Güncel Haberler

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