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İstanbul'da Sahte Alkollü İçki Denetimleri Artıyor

İstanbul'da Sahte Alkollü İçki Denetimleri Artıyor
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İstanbul'daki sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artışı üzerine 16 ilçede denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alkol satışı yapan işletmeleri kontrol etti ve numune aldı.

İstanbul'da sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle 16 ilçede denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Adalar, Ataşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih'te Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde alkollü içki satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

İşletme ruhsatları ile alkollü içeceklerin bandrollerini inceleyen ekipler, bazı içkilerden incelenmek üzere numune aldı.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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