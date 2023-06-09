İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda sahte 1 milyar dolar ele geçirdildi. Şüphelilerin, sahte dolarları Afrika ülkelerine çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, Kağıthane'de bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya çok sayıda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.