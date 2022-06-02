İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da sahildeki kayalıklara düşen motosikletin sürücüsü yaralandı

Fatih'te motosikletiyle sahildeki kayalıklara düşen sürücü yaralandı.

Fatih'te motosikletiyle sahildeki kayalıklara düşen sürücü yaralandı.

Kumkapı'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EBV 090 plakalı motosiklet, yaklaşık 2 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara düştü.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Kumkapı Fatih Güncel Haberler

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