İstanbul'da Sahilde Silah Atışına Tutuklama

İstanbul'da Sahilde Silah Atışına Tutuklama
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İstanbul'da sahilde silahla ateş eden ve bunu sosyal medyada paylaşan M.Y. tutuklandı. Emniyet ekipleri, şüpheliyi yakalayarak evinde yaptığı aramada bir pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirdi.

İstanbul'da sahilde silahla ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde silahla ateş ettiği anlara ait görüntüleri bir sosyal medya platformunda paylaşan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen M.Y. (35), Şişli'deki bir iş yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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