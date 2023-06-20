İstanbul'da Sahil Bölgelerinde Asayiş Uygulaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in sahil kesimlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Atlı polis birlikleri de Bakırköy ve Menekşe sahillerinde denetim yaptı. Şüpheli kişilere yönelik GBT yapıldı ve şüpheli araçlar arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Motosikletli polis timleri, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in sahil kesimlerinde asayiş uygulaması yaptı.
Söz konusu uygulamalar kapsamında atlı polis birlikleri, Bakırköy ve Menekşe sahillerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde şüpheli kişilere yönelik genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.
Sarıyer İstinye Sahili'ndeki kontrol noktası oluşturan motosikletli polis ekipleri de şüpheli gördükleri araçları durdurup arama yaptı.