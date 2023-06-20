İstanbul'da Sahil Bölgelerinde Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in sahil kesimlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Atlı polis birlikleri de Bakırköy ve Menekşe sahillerinde denetim yaptı. Şüpheli kişilere yönelik GBT yapıldı ve şüpheli araçlar arandı.