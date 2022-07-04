İstanbul'da sağlık çalışanlarından zam protestosu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, tüm kamu emekçileri ve emeklilerin kümülatif maaşlarının vergi oranı artışına göre yüzde 101 artırılmasını talep etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis önünde toplanan SES İstanbul Aksaray Şubesi üyesi sağlık çalışanları, bir süre slogan attı.

Daha sonra grup adına basın açıklamasını okuyan SES Aksaray Şubesi Başkanı Şener Sevgi, birçok temel ihtiyaca zam geldiğini, bir gün aldıkları ürünü ertesi gün aynı fiyattan alamadıklarını söyledi.

Her güne yeni bir zam haberi ile başladıklarını ifade eden Sevgi, "Kamu emekçileri olarak 20 yıl önce asgari ücretin 3,5 katına denk gelen ortalama maaşımız, bugün asgari ücretin 1,5 katına indi. Milyonlara gerçek bir bayram müjdesi için tüm kamu emekçilerinin, emeklilerin kümülatif maaşı-ücreti 2022 yılı için en az vergi oranı artışı oranı, yani yüzde 101 oranında artırılmalıdır." diye konuştu.