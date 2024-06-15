Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ekipleri Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında görev başında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, olası kazalara veya aksaklıklara hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirlenen noktalarda nöbet tutuyor. Acil sağlık personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kentte belirlenen noktalarda bayram boyunca görev yapmak üzere konuşlandırıldı.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, olası kazalara veya aksaklıklara hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirlenen noktalarda nöbet tutuyor.

Acil sağlık personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kentte belirlenen noktalarda bayram boyunca görev yapmak üzere konuşlandırıldı.

Bu kapsamda, Beylikdüzü TÜYAP bölgesinde yol kenarında görev aldıklarını belirten operasyon bölüm sorumlusu Işık Akçapınar, trafik yoğunluk yaşanan yerlerde muhtemel kazalara karşı müdahale için hazır olduklarını söyledi.

Bayram boyunca görevlerinin devam edeceğini kaydeden Akçapınar, "Meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıkta sağlık müdahalesini yapabilmek için alanlarda konumlandık. Buradaki amaç, bizim trafik yoğunluğunda olay yerine hızlı ulaşabilmemiz ve anında müdahale etmemiz. Hastaların, yaralıların en sağlıklı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşlarından nakillerinin gerçekleştirilmesi için nöbetimiz devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla bölgesinde olaylara müdahale edebilmek amacıyla helikopter ambulans konuşlandırıldı. Burada 9 sağlık personeli ile UMKE aracı ve UMKE ATAK aracı hazır bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı İstanbul Sağlık Güncel Haberler

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

 Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title