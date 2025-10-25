İstanbul'da Sağanak Yağış Yolda Çökmelere Neden Oldu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Şişli ve Beşiktaş'ta yolda çökme ve toprak kayması olayları meydana geldi. Şişli'de rögar kapağının yerinden çıkarak yolun çökmesine sebep olurken, Beşiktaş'ta inşaat yanındaki merdivenler toprak kayması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisiyle Şişli'de yolda çökme meydana geldi. Beşiktaş'ta ise merdiven çöktü.
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yollarda çökmeye ve toprak kaymasına neden oldu. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağı yerinden çıkarak yolda çökmeye neden oldu. Rögar etrafı bariyerlerle çevrildi. Yine Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde de yolda çökme yaşandı.
Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin olduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel