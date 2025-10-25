İstanbul'da Sağanak Yağış Yolda Çökmelere Neden Oldu

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisiyle Şişli'de yolda çökme meydana geldi. Beşiktaş'ta ise merdiven çöktü.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yollarda çökmeye ve toprak kaymasına neden oldu. Şişli Kadırgalar Caddesi'nde rögar kapağı yerinden çıkarak yolda çökmeye neden oldu. Rögar etrafı bariyerlerle çevrildi. Yine Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde de yolda çökme yaşandı.

Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin olduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılmaz hale geldi.