İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa yakasında saat 19.00'a kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışın saat 19.00 itibariyle, özellikle Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, saat 19.00 TSİ'ye kadar, İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.