İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Yağışın etkisi ile birçok farklı noktada meydana gelen kazalar, trafiği olumsuz etkiledi. Başakşehir'de ise suyla dolan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel