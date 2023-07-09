İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Etkiledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Kentte sabah saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sağanak etkisini arttırdı. Yer yer kuvvetli rüzgarın da görüldüğü kentte, Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Sancaktepe, Kartal, Pendik ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa yakasında da Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ilçelerinde aralıklarla yağış görüldü. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte yer yer aksama yaşandı.