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İstanbul'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

İstanbul'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine ve bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı. İlgili ekipler tahliye çalışmaları yaptı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve caddelerde geniş su birikintilerine yol açtı.

Sağanak dolayısıyla Şişli'deki bir apartmanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, suyu tahliye etti.

Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle adeta göle dönen caddede vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bir iş yerinin mermer malzemelerinin bulunduğu alan suyla doldu. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, suyu tahliye etti.

Sahilde dalgalar mendireği aştı

Öte yandan, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgaların mendireği aştığı görüldü.

Bazı vatandaşların, tehlikeye rağmen mendireğin üzerine çıkarak fotoğraf çekmeye çalışması görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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