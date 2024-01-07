İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler:
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Moda-Kabataş
Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Maltepe-Adalar