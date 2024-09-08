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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle D-100 Karayolu'nda Çok Sayıda Kaza

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda birçok kaza meydana geldi ve trafik yoğunluğu oluştu.

SAĞANAK yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor. Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Hava Durumu İstanbul Güncel trafik Yaşam Kaza

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