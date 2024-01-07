İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır"denildi.
Açıklamanın devamında, iptal edilen seferle ilgili;
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Moda-Kabataş
Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Maltepe-Adalar" ifadeleri yer aldı.