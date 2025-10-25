Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağış, şehir genelinde su birikintilerine ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Valilik, gök gürültülü sağanak için sarı kodlu uyarı yaptı.

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarısının ardından, İstanbul'da sağanak dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Küçükçekmece'de gece saatlerinden itibaren yağış şiddetini artırdı.

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı. İstiklal Caddesi de sular altında kaldı.

Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamında etkili olan yağış nedeniyle yer yer oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kent genelinde ise bazı bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
