İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açarak yola dolan suyun tahliye edilmesini sağladı.

Kartal'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanak bir süre sonra Kartal, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Sultanbeyli'de etkili olan dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sağanak hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçak iniş için havada tur attı.