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İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış, Sancaktepe, Kartal, Sultanbeyli ve Pendik gibi bölgelerde su birikintilerine ve trafik aksamalarına neden oldu. Vatandaşlar, tıkanan mazgalları açarak soruna çözüm bulmaya çalıştı. Yağışlar bir süre sonra doluya dönüşerek, Sultanbeyli'de fındık büyüklüğünde dolu yağmasına yol açtı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açarak yola dolan suyun tahliye edilmesini sağladı.

Kartal'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanak bir süre sonra Kartal, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Sultanbeyli'de etkili olan dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sağanak hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçak iniş için havada tur attı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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