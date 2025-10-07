Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu uyarıda bulunmuştu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

