İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

İSTANBUL'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından sabah saatlerinde İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.