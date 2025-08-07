İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok kent için sağanak uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıların ardından İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde sağanak etkili oldu. Kağıthane'de bir anda bastıran yağışın ardından sokaklarda su birikintileri oluştu.